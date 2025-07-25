Синхронистка Гурбанбердиева рассказала о соперничестве с другой партнёршей Мальцева

Трёхкратная чемпионка мира синхронистка Майя Гурбанбердиева рассказала о соперничестве с другой партнёршей Александра Мальцева Олесей Платоновой.

– Вы чувствуете прямую конкуренцию с Олесей Платоновой?

– Мы лучшие подруги с Олесей. Вначале была, конечно, конкуренция, когда мы только встали втроём. Необычно было коммуницировать: у нас уже не дуэт, а какое-то трио. Было какое-то соперничество, конкуренция, недомолвки. Но затем мы всё с ней обговорили, по-женски всё обсудили, по душам поболтали. И пришли к общему знаменателю, друг друга поддерживаем, и я всегда радуюсь за её успехи, а она радуется за мои. Даже на этом чемпионате у нас были сложные эмоциональные моменты: где-то я могу немножко поплакать, то она даст волю эмоциям, однако мы были всегда рядом друг с другом.

– Как делите Александра? В спортивном плане и в бытовом.

– Его, мне кажется, хватает на всё и на всех. Мы как Шерочка с Машерочкой, постоянно ходим втроём друг с другом за ручки, попугаи-неразлучники (смеётся), — сказала Гурбанбердиева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.