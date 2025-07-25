Трёхкратная чемпионка мира синхронистка Майя Гурбанбердиева оценила новые правила в синхронном плавании.

– Это новый вид спорта. Поменялось абсолютно всё. Теперь нас можно сравнить в чём-то с фигурным катанием, в трансляциях теперь у нас сбоку есть колонка с элементами и пометками, выполнил спортсмен элемент или нет.

– Я где-то видел шутку, что это фонарики.

– Можно и так сказать. Главное, чтобы всё горело зелёным светом. Это добавляет в каком-то смысле больше понимания для людей со стороны, что происходит у нас. Хотя обыватели привыкли к одному синхронному плаванию, а сейчас видят абсолютно другое, и многие из-за этого путаются, зрители пока не привыкли к новому виду. Но даже при этих правилах большое спасибо нашему тренеру, благодаря её постановкам мы можем выделяться даже в условиях таких жёстких рамок. Это важно и здорово, — сказала Гурбанбердиева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.