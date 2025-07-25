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Синхронистка Бахтырева назвала новые правила в своём виде спорта вызовом

Синхронистка Бахтырева назвала новые правила в своём виде спорта вызовом
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Синхронистка Анастасия Бахтырева высказалась о новых правилах в своём виде спорта. В акробатической программе на чемпионате мира в Сингапуре Бахтырева, Анна Андрианова, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова завоевали серебро с результатом 224,72,91.

«Новые правила для нас – это вызов, который требует адаптации. Мы работаем над тем, чтобы найти новые пути для самовыражения и показать всю красоту акробатической программы, несмотря на её ограничения. Мы надеемся, что всем очень понравилось наше выступление, мы стремимся дальше к большему», – сказала Бахтырева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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