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Синхронистка Бахтырева: второе место — хороший результат, но мы стремимся к большему

Синхронистка Бахтырева: второе место — хороший результат, но мы стремимся к большему
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Синхронистка Анастасия Бахтырева оценила выступление команды в акробатической программе на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре. Бахтырева, Анна Андрианова, Дарья Гелошвили, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова завоевали серебро с результатом 224,72,91.

«Мы счастливы быть здесь на международной арене. Благодарны каждому за такую великолепную поддержку, второе место – это хороший результат, но мы стремимся к большему. Акробатическая группа – это наша страсть и мы гордимся тем, что мы её показали. Результат нас вдохновляет, а дальше – больше.

Сейчас наш главный фокус и источник вдохновения – именно акробатическая группа, мы полностью погружены в её развитие. Верим, что у акробатики большой потенциал, это зрелищный и захватывающий вид спорта, который заслуживает своего места в спортивном мире, мире синхронного плавания», – сказала Бахтырева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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