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Гурбанбердиева — о новых правилах: до сих пор надеюсь, что всё откатят назад

Гурбанбердиева — о новых правилах: до сих пор надеюсь, что всё откатят назад
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Трёхкратная чемпионка мира синхронистка Майя Гурбанбердиева заявила, что хотела бы вернуться к старым правилам в синхронном плавании.

«Я до сих пор где-то даже надеюсь, что всё откатят назад, всё вернётся. Но головой, разумеется, понимаю, что такого не будет. Просто надеюсь, что будут произведены какие-то косметические реформы, которые приведут синхронное плавание к тому, что оно будет максимально разнообразным. При тех же условиях, при том же судействе мы увидим другие постановки, будет разнообразие и красота», — сказала Гурбанбердиева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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