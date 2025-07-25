Гурбанбердиева — о новых правилах: до сих пор надеюсь, что всё откатят назад

Трёхкратная чемпионка мира синхронистка Майя Гурбанбердиева заявила, что хотела бы вернуться к старым правилам в синхронном плавании.

«Я до сих пор где-то даже надеюсь, что всё откатят назад, всё вернётся. Но головой, разумеется, понимаю, что такого не будет. Просто надеюсь, что будут произведены какие-то косметические реформы, которые приведут синхронное плавание к тому, что оно будет максимально разнообразным. При тех же условиях, при том же судействе мы увидим другие постановки, будет разнообразие и красота», — сказала Гурбанбердиева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.