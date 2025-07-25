Гурбанбердиева: делаем всё как по книжке, а судьи не ставят оценку

Трёхкратная чемпионка мира синхронистка Майя Гурбанбердиева считает, что судейство в синхронном плавании не стало объективнее с изменением правил.

– Объективности при новых правилах стало больше? Это же заявлялось как основная цель реформ.

– Сложно сказать. На мой взгляд – нет.

– Она в принципе возможна в таких видах спорта, как синхронное плавание?

– Мне кажется, невозможна. Полная объективность в эстетических видах спорта невозможна.

– Всё сводится к банальному понравилось – не понравилось?

– Нет, конечно, но судьи – тоже люди, у них своё видение, чувства, эмоции. В правилах заявлено, казалось бы, чётко: исполнение того или иного элемента, мы работаем над тем, чтобы выполнять их правильно, всё как по регламенту, как по книжке. Затем приезжаем на соревнования, рассчитываем на базовую оценку, а судьи её не ставят.

В результате нет понимания, что можно делать, что нельзя. Кому-то за одно и то же, казалось бы, действие ставят баллы, кому-то – нет. Кому-то отмечают ошибку, кому-то – нет. И совершенно непонятно, как работать, — сказала Гурбанбердиева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.