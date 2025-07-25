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Гурбанбердиева: нашим девочкам было очень трудно, они маленькие, это команда на будущее

Гурбанбердиева: нашим девочкам было очень трудно, они маленькие, это команда на будущее
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Трёхкратная чемпионка мира синхронистка Майя Гурбанбердиева оценила выступление своих коллег по команде на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре.

– Насколько сложно нашим девушкам в дуэте и группе? Там практически полное обновление команды.
– Им и правда было очень трудно. По сути, первый полноценный международный старт – и сразу чемпионат мира, даже не чемпионат Европы или первенство какой-то страны с открытой заявкой. Сразу же выступали против всех сильнейших, и ни у кого не было какого-то серьёзного опыта, чтобы взять ответственность где-то на себя.

– Это помешало им показать свой максимум?
– Они всё равно большие умницы. Они же маленькие у нас даже по возрасту, я уже молчу про опыт. Это команда на будущее. Но они собрали всю волю в кулак, выдали, что могли, и это только начало, — сказала Гурбанбердиева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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