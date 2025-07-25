Синхронистка Гурбанбердиева оценила возможность выступления в соревнованиях по плаванию

Трёхкратная чемпионка мира синхронистка Майя Гурбанбердиева призналась, что не смогла бы участвовать в соревнованиях по плаванию.

– Некоторые сингапурские синхронистки выступят и в соревнованиях по плаванию. А вы бы могли представить себя в таком качестве?

– Нет, для меня это удивительно, я, честно сказать, просто плавать вообще не люблю. Это же скучно! Я бы даже сказала, что ненавижу плавать. Поэтому и пошла в синхронное плавание, у нас это скорее искусство.

– То есть ваш максимум – это 50 метров вольным стилем?

– Давайте даже 25 (улыбается). 50 – это уже много, я к половине бассейна устану, не выдержу. Один бассейн на короткой воде – и достаточно, — сказала Гурбанбердиева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.