Аренсман выиграл 19-й этап «Тур де Франс», Вингегор — второй, Погачар — третий
Нидерландский профессиональный шоссейный велогонщик Тимен Аренсман (Ineos Grenadiers) выиграл 19-й этап многодневки «Тур де Франс» — 2025. Дистанцию 93,1 км он преодолел за 2:46.06.
Вторым стал датчанин Йонас Вингегор (Team Visma | Lease a Bike), тройку лидеров замкнул лидер генеральной классификации словенец Тадей Погачар (UAE Team Emirates). Россиянин Александр Власов финишировал на 28-м месте.
«Тур де Франс» — 2025. Генеральная классификация после 19-го этапа:
- Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 69.41,46;
- Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – отставание 4,24;
- Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) +11,09;
- Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL) +12,12;
- Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) +17,12.
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