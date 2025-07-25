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Аренсман выиграл 19-й этап «Тур де Франс», Вингегор — второй, Погачар — третий

Аренсман выиграл 19-й этап «Тур де Франс», Вингегор — второй, Погачар — третий
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Нидерландский профессиональный шоссейный велогонщик Тимен Аренсман (Ineos Grenadiers) выиграл 19-й этап многодневки «Тур де Франс» — 2025. Дистанцию 93,1 км он преодолел за 2:46.06.

Вторым стал датчанин Йонас Вингегор (Team Visma | Lease a Bike), тройку лидеров замкнул лидер генеральной классификации словенец Тадей Погачар (UAE Team Emirates). Россиянин Александр Власов финишировал на 28-м месте.

«Тур де Франс» — 2025. Генеральная классификация после 19-го этапа:

  1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 69.41,46;
  2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – отставание 4,24;
  3. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) +11,09;
  4. Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL) +12,12;
  5. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) +17,12.
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