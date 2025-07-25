Грузинский саблист Базадзе выиграл золото на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси
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Грузинский саблист Сандро Базадзе стал победителем турнира на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси (Грузия). В финале он оказался сильнее француза Жан-Филиппа Патриса с результатом 15:9.
Фехтование. ЧМ-2025. Тбилиси
Мужчины. Сабля. Финал
25 июля 2025, пятница. 18:40 МСК
Окончено
1
Сандро Базадзе
Грузия
2
Жан-Филипп Патрис
Франция
3
Ахмед Хешам
Египет
3
Лука Куратоли
Италия
Бронзу завоевали представитель Египта Ахмед Хешам и итальянец Лука Куратоли. Лучший результат среди россиян показал Павел Граудынь, завершивший борьбу на стадии 1/8 финала. Камиль Ибрагимов проиграл в 1/32 финала, Дмитрий Даниленко и Анатолий Костенко – в 1/64 финала.
Чемпионат мира по фехтованию — 2025. Тбилиси, Грузия. Мужчины, сабля. Финал:
1. Сандро Базадзе (Грузия);
2. Жан‑Филипп Патрис (Франция);
3. Ахмед Хешам (Египет);
3. Лука Куратоли (Италия).
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