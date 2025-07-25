Грузинский саблист Базадзе выиграл золото на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси

Грузинский саблист Сандро Базадзе стал победителем турнира на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси (Грузия). В финале он оказался сильнее француза Жан-Филиппа Патриса с результатом 15:9.

Бронзу завоевали представитель Египта Ахмед Хешам и итальянец Лука Куратоли. Лучший результат среди россиян показал Павел Граудынь, завершивший борьбу на стадии 1/8 финала. Камиль Ибрагимов проиграл в 1/32 финала, Дмитрий Даниленко и Анатолий Костенко – в 1/64 финала.

Чемпионат мира по фехтованию — 2025. Тбилиси, Грузия. Мужчины, сабля. Финал:

1. Сандро Базадзе (Грузия);

2. Жан‑Филипп Патрис (Франция);

3. Ахмед Хешам (Египет);

3. Лука Куратоли (Италия).