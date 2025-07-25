Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Грузинский саблист Базадзе выиграл золото на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси

Грузинский саблист Базадзе выиграл золото на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси
Комментарии

Грузинский саблист Сандро Базадзе стал победителем турнира на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси (Грузия). В финале он оказался сильнее француза Жан-Филиппа Патриса с результатом 15:9.

Фехтование. ЧМ-2025. Тбилиси
Мужчины. Сабля. Финал
25 июля 2025, пятница. 18:40 МСК
Окончено
1
Сандро Базадзе
Грузия
2
Жан-Филипп Патрис
Франция
3
Ахмед Хешам
Египет
3
Лука Куратоли
Италия

Бронзу завоевали представитель Египта Ахмед Хешам и итальянец Лука Куратоли. Лучший результат среди россиян показал Павел Граудынь, завершивший борьбу на стадии 1/8 финала. Камиль Ибрагимов проиграл в 1/32 финала, Дмитрий Даниленко и Анатолий Костенко – в 1/64 финала.

Чемпионат мира по фехтованию — 2025. Тбилиси, Грузия. Мужчины, сабля. Финал:

1. Сандро Базадзе (Грузия);

2. Жан‑Филипп Патрис (Франция);

3. Ахмед Хешам (Египет);

3. Лука Куратоли (Италия).

Календарь ЧМ-2025 по фехтованию
Материалы по теме
Аренсман выиграл 19-й этап «Тур де Франс», Вингегор — второй, Погачар — третий
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android