Российский дзюдоист Валерий Ендовицкий завоевал бронзу Универсиады

Российский дзюдоист Валерий Ендовицкий завоевал бронзовую медаль Универсиады в весовой категории свыше 100 кг. В матче за бронзу он победил представителя Узбекистана Исломбека Равшанкулова.

Ещё одна бронза у киприота Янниса Антониу. Чемпионом стал японец Юта Накамура, победивший в финале грузина Сабу Инанеишвили.

Ендовицкому 25 лет, он является серебряным и бронзовым призёром чемпионатов Европы. Универсиада-2025 проходит в период с 16 по 27 июля в Германии. Представители России выступают на турнире в нейтральном статусе. На счету россиян 14 наград на нынешней Универсиаде (шесть золотых, пять серебряных и три бронзовые медали).