Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 26 июля
В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Завтра, 26 июля, стартуют соревнования в хай-дайвинге, а также в прыжках в воду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 16-го соревновательного дня турнира, который пройдёт 26 июля.
ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Расписание на 26 июля (время московское):
Хай-дайвинг
7:00. Женщины 20 м
Прыжки в воду
10.30. Микст. Командные соревнования. 3 м/10 м
13:00. Женщины. Трамплин 1 м
Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе.
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