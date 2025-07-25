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Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 26 июля

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 26 июля
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В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Завтра, 26 июля, стартуют соревнования в хай-дайвинге, а также в прыжках в воду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 16-го соревновательного дня турнира, который пройдёт 26 июля.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Расписание на 26 июля (время московское):

Хай-дайвинг

7:00. Женщины 20 м

Прыжки в воду

10.30. Микст. Командные соревнования. 3 м/10 м

13:00. Женщины. Трамплин 1 м

Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе.

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