Чемпионат мира по фехтованию — 2025: результаты на 25 июля

Сегодня, 25 июля, в Тбилиси (Грузия) в рамках чемпионата мира — 2025 по фехтованию были разыграны медали в мужской сабле и женской рапире, а также стартовали командные турниры у рапиристов и шпажисток. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного соревновательного дня.
Фехтование. Чемпионат мира — 2025. Тбилиси (Грузия). Результаты 25 июля:
Сабля, мужчины. Финал:
1. Сандро Базадзе (Грузия);
2. Жан‑Филипп Патрис (Франция);
3. Ахмед Хешам (Египет);
3. Лука Куратоли (Италия).
Рапира, женщины. Финал:
1. Ли Кифер (США);
2. Полин Ранвье (Франция);
3. Анна Кристино (Италия);
3. Мартина Фаваретто (Италия).
Командная рапира, мужчины. 1/16 финала:
Италия — Хорватия — 45:30;
Украина — Сингапур — 25:45;
Южная Корея — Россия — 45:33;
Казахстан — Польша — 24:45;
Египет — Израиль — 45:37;
Чили — Бельгия — 9:9;
Германия — Ангола — 45:11;
Перу — Франция — 30:45;
Япония — Мексика — 45:31;
Австрия — Великобритания — 40:45;
Венгрия — Катар — 45:22;
Бахрейн — Китай — 21:45;
Канада — Макао — 44:37;
Венесуэла — Гонконг — 15:45;
Испания — Бразилия — 45:35;
Узбекистан — США — 23:45.
Командная шпага, женщины. 1/16 финала:
Италия — Нидерланды — 45:11;
Швеция — Гонконг — 33:45;
Швейцария — Узбекистан — 42:29;
Венесуэла — Эстония — 23:30;
Польша — Греция — 38:31;
Финляндия — Египет — 39:37;
Япония — Казахстан — 39:40;
Великобритания — Франция — 28:36;
Южная Корея — Чехия — 45:31;
Испания — Германия — 35:36;
Канада — Сингапур — 45:20;
Индия — Украина — 26:45;
США — Бразилия — 44:19;
Колумбия — Венгрия — 30:45;
Румыния — Израиль — 32:45;
Россия — Китай — 45:31.
Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.