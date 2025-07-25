Чемпионат мира по фехтованию — 2025: результаты на 25 июля

Сегодня, 25 июля, в Тбилиси (Грузия) в рамках чемпионата мира — 2025 по фехтованию были разыграны медали в мужской сабле и женской рапире, а также стартовали командные турниры у рапиристов и шпажисток. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного соревновательного дня.

Фехтование. Чемпионат мира — 2025. Тбилиси (Грузия). Результаты 25 июля:

Сабля, мужчины. Финал:

1. Сандро Базадзе (Грузия);

2. Жан‑Филипп Патрис (Франция);

3. Ахмед Хешам (Египет);

3. Лука Куратоли (Италия).

Рапира, женщины. Финал:

1. Ли Кифер (США);

2. Полин Ранвье (Франция);

3. Анна Кристино (Италия);

3. Мартина Фаваретто (Италия).

Командная рапира, мужчины. 1/16 финала:

Италия — Хорватия — 45:30;

Украина — Сингапур — 25:45;

Южная Корея — Россия — 45:33;

Казахстан — Польша — 24:45;

Египет — Израиль — 45:37;

Чили — Бельгия — 9:9;

Германия — Ангола — 45:11;

Перу — Франция — 30:45;

Япония — Мексика — 45:31;

Австрия — Великобритания — 40:45;

Венгрия — Катар — 45:22;

Бахрейн — Китай — 21:45;

Канада — Макао — 44:37;

Венесуэла — Гонконг — 15:45;

Испания — Бразилия — 45:35;

Узбекистан — США — 23:45.

Командная шпага, женщины. 1/16 финала:

Италия — Нидерланды — 45:11;

Швеция — Гонконг — 33:45;

Швейцария — Узбекистан — 42:29;

Венесуэла — Эстония — 23:30;

Польша — Греция — 38:31;

Финляндия — Египет — 39:37;

Япония — Казахстан — 39:40;

Великобритания — Франция — 28:36;

Южная Корея — Чехия — 45:31;

Испания — Германия — 35:36;

Канада — Сингапур — 45:20;

Индия — Украина — 26:45;

США — Бразилия — 44:19;

Колумбия — Венгрия — 30:45;

Румыния — Израиль — 32:45;

Россия — Китай — 45:31.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.