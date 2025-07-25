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Александр Мальцев стал лучшим синхронистом чемпионата мира по версии World Aquatics

Александр Мальцев стал лучшим синхронистом чемпионата мира по версии World Aquatics
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World Aquatics признала Александра Мальцева лучшим синхронистом чемпионата мира по водным видам спорта — 2025, который проходит в Сингапуре. Спортсмен получил памятный подарок, о чём сообщил в своём телеграм-канале.

«Чемпионат мира по синхронному плаванию завершён. А я получил награду из рук Билла Мэя как лучший синхронист данного турнира. В коробке картина австралийского художника Вернера Бронкхорста», — написал Мальцев.

Фото: Из личного архива Мальцева

На чемпионате мира в Сингапуре Мальцев завоевал три золотые медали (в соло — в технической и произвольной программах, в миксте — в технической) и одну серебряную (в миксте — в произвольной программе).

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