Чемпионат мира — 2025 по фехтованию: медальный зачёт на 25 июля

Сегодня, 25 июля, в Тбилиси, Грузия, продолжился чемпионат мира по фехтованию — 2025. В рамках соревновательного дня прошли финальные поединки в мужской сабле и женской рапире.

После всех соревнований в пятницу российская сборная занимает седьмое место в медальном зачёте. Лидерами являются сборные Гонконга, Грузии, США и Украины, в активе которых по одному золоту. Далее расположилась Франция, чьи спортсменки завоевали две серебряные и одну бронзовую медали.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси, Грузия, с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России соревнуется на турнире в полном составе впервые с 2019 года. Отечественные фехтовальщики выступят и в командных видах.