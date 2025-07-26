«Ощущение, будто я сплю». Тимен Аренсман — о победе на 19-м этапе «Тур де Франс»

Нидерландский профессиональный шоссейный велогонщик Тимен Аренсман (Ineos Grenadiers) высказался о победе на 19-м этапе многодневки «Тур де Франс» — 2025. Дистанцию 93,1 км он преодолел за 2:46.06.

«Не могу в это поверить. Выиграть один этап из отрыва было уже невероятно. Но теперь победить на этапе генеральную группу, самых сильных гонщиков мира — ощущение, будто я сплю. Не понимаю, что я только что сделал. После спуска к Ла Плань я разговаривал по рации, там был Тобиас [Фосс], и я говорил с нашим спортивным директором Заком [Демпстером]. Подумал, что сегодня последний горный этап. Я не борюсь за генеральную классификацию, однако попробую зацепиться, посмотреть, как будут чувствовать себя ноги на первых километрах подъёма. Сказал Тобиасу отвалиться: «Завтра твой день, а я посмотрю, что смогу сделать здесь».

Поскольку я не в генеральной классификации, подумал, что, может быть, они будут смотреть друг на друга. Просто попробую, не принимаю «нет» как ответ. Тадей [Погачар] и Йонас [Вингегор] — самые сильные в мире, почти как инопланетяне, а я человек. Не могу поверить, что сегодня их обогнал. Старался не смотреть назад, ехал как можно быстрее. Я сделал это, и этого оказалось достаточно. Это просто безумие», — приводит слова Аренсмана официальный сайт «Тур де Франс».