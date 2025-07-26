Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Ощущение, будто я сплю». Тимен Аренсман — о победе на 19-м этапе «Тур де Франс»

«Ощущение, будто я сплю». Тимен Аренсман — о победе на 19-м этапе «Тур де Франс»
Аудио-версия:
Комментарии

Нидерландский профессиональный шоссейный велогонщик Тимен Аренсман (Ineos Grenadiers) высказался о победе на 19-м этапе многодневки «Тур де Франс» — 2025. Дистанцию 93,1 км он преодолел за 2:46.06.

«Не могу в это поверить. Выиграть один этап из отрыва было уже невероятно. Но теперь победить на этапе генеральную группу, самых сильных гонщиков мира — ощущение, будто я сплю. Не понимаю, что я только что сделал. После спуска к Ла Плань я разговаривал по рации, там был Тобиас [Фосс], и я говорил с нашим спортивным директором Заком [Демпстером]. Подумал, что сегодня последний горный этап. Я не борюсь за генеральную классификацию, однако попробую зацепиться, посмотреть, как будут чувствовать себя ноги на первых километрах подъёма. Сказал Тобиасу отвалиться: «Завтра твой день, а я посмотрю, что смогу сделать здесь».

Поскольку я не в генеральной классификации, подумал, что, может быть, они будут смотреть друг на друга. Просто попробую, не принимаю «нет» как ответ. Тадей [Погачар] и Йонас [Вингегор] — самые сильные в мире, почти как инопланетяне, а я человек. Не могу поверить, что сегодня их обогнал. Старался не смотреть назад, ехал как можно быстрее. Я сделал это, и этого оказалось достаточно. Это просто безумие», — приводит слова Аренсмана официальный сайт «Тур де Франс».

Материалы по теме
Аренсман выиграл 19-й этап «Тур де Франс», Вингегор — второй, Погачар — третий
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android