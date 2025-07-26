«Рад, что сегодня всё закончилось». Погачар — о результатах 19-го этапа «Тур де Франс»

Трёхкратный чемпион «Тур де Франс», титулованный словенский велогонщик Тадей Погачар высказался о результатах на 19-м этапе «Тур де Франс» — 2025. Словенец финишировал на третьей строчке.

«Мы очень хорошо работали до последнего подъёма. Потом некоторые гонщики подумали, что смогут разгоняться в спринте всю 19-километровую гору, и задали очень высокий темп с самого низа. Я атаковал, как только Decathlon перестали тянуть, но это было слишком рано. Думал, что Йонас [Вингегор] мог так же, как и я, хотеть выиграть этап, однако он просто ехал за моим колесом. Когда атаковал Аренсман, я решил не следовать за ним и выбрал оборонительный ритм, который мне был комфортен. Никто другой не помогал в погоне, а Аренсман оказался слишком силён для моего комфортного темпа. Мы почти догнали его, но не смогли, и он заслужил эту победу. Я тянул и считал километры до Парижа. Почти весь подъём мне пришлось работать лидером, и к финишу я был довольно уставшим.

Последние три дня были тяжёлыми, и я рад, что сегодня всё закончилось. «Тур де Франс» начал казаться очень долгим. При такой погоде сегодня и церемонии после… я просто хочу пойти в автобус и принять хороший горячий душ. Это «Тур де Франс», и никогда не знаешь, что тебя ждёт. Нам нужно сохранять концентрацию ещё два дня», — приводит слова Погачара официальный сайт «Тур де Франс».