Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Кристина Ильиных отобралась в финал в прыжках с метрового трамплина на ЧМ-2025 в Сингапуре

Кристина Ильиных отобралась в финал в прыжках с метрового трамплина на ЧМ-2025 в Сингапуре
Комментарии

На чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре завершились квалификационные соревнования в прыжках с однометрового трамплина среди женщин.

В состязаниях приняли участие выступающие под нейтральным статусом спортсменки из России — Виктория Фролова и Кристина Ильиных. Кристина Ильиных пробилась в финал, заняв 10-е место среди 53 участниц с результатом 244,7 балла. Виктория Фролова не смогла пройти отборочный этап, в итоговой таблице квалификации оставшись на 33-й строчке с показателем 214 баллов.

Видео: Почему российские синхронистки всех побеждают на Олимпиаде

Материалы по теме
Фото
Александр Мальцев стал лучшим синхронистом чемпионата мира по версии World Aquatics
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android