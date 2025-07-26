Кристина Ильиных отобралась в финал в прыжках с метрового трамплина на ЧМ-2025 в Сингапуре

На чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре завершились квалификационные соревнования в прыжках с однометрового трамплина среди женщин.

В состязаниях приняли участие выступающие под нейтральным статусом спортсменки из России — Виктория Фролова и Кристина Ильиных. Кристина Ильиных пробилась в финал, заняв 10-е место среди 53 участниц с результатом 244,7 балла. Виктория Фролова не смогла пройти отборочный этап, в итоговой таблице квалификации оставшись на 33-й строчке с показателем 214 баллов.

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