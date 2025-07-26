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Французский пловец Маршан заявил, что настроен установить мировые рекорды на ЧМ

Французский пловец Маршан заявил, что настроен установить мировые рекорды на ЧМ
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Четырёхкратный олимпийский чемпион Парижа-2024 француз Леон Маршан выразил желание побить мировые рекорды в рамках чемпионата мира — 2025 в Сингапуре.

«Этот год для меня скорее переходный после Олимпиады, которая была важнейшей целью для всех спортсменов, но особенно для французов. Я рад, что вернулся в спорт, я продуктивно провёл год отдыха, набирал форму, но не торопился.

С нетерпением жду старта чемпионата мира, хочу ставить личные рекорды в каждом заплыве. Конечно, хочу побить все мировые рекорды в ближайшие несколько лет, но не знаю, когда это произойдёт. Мне ещё многое предстоит сделать в мире плавания», – передаёт слова Маршана корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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