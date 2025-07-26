Пловец Маршан заявил, что не может купить хлеб в магазине из-за назойливых фанатов

Французский пловец Леон Маршан рассказал, как изменилась жизнь после победы на Олимпийских играх — 2024 в Париже, где он завоевал четыре золотые медали.

«Моя жизнь кардинально изменилась. Много хорошего, но много и плохого. Мне приходится всё планировать. Я не могу просто пойти в город один и купить хлеба. Мне приходится заниматься разными делами до, после и во время тренировок. Поначалу было очень тяжело, я не привык к такому вниманию, иногда хочется побыть в себе.

Но мне также нравится и то хорошее, что со мной произошло после моих побед. Было и то, и другое. Я постепенно привыкаю к своему новому статусу, уже знаю, как лучше справляться, лучше говорить «нет». Я многому учусь. Но гораздо спокойнее мне соревноваться и тренироваться за границей, когда я уезжаю из Франции», – передаёт слова Маршана корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.