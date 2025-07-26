Четырёхкратный олимпийский чемпион Маршан рассказал о роли тренера Боумена в своей карьере

Четырёхкратный олимпийский чемпион Парижа-2024 француз Леон Маршан рассказал о сотрудничестве с тренером Бобом Боуменом, который также работал с легендарным Майклом Фелпсом и сейчас тренирует канадку Саммер Макинтош.

«Он оказал огромное влияние на меня и всех нас. Он заставлял нас повторять одни и те же движения на тренировках, было много монотонной работы, но она была важна.

Важнейшее качество Боба – он умеет сохранять спокойствие в любой ситуации, и он учил нас этому на протяжении многих лет. У него большой опыт работы на самых больших соревнованиях, с большими атлетами, и я полностью ему доверяю. Это доверие очень помогает. Я рад видеть Саммер, тренирующуюся с нами. У неё всё отлично получается, и тренироваться с ней будет очень весело», – передаёт слова Маршана корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.