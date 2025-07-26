Итальянский пловец Мартиненги рассказал о ментальных проблемах после победы на Олимпиаде

Итальянский пловец Николо Мартиненги рассказал об изменениях, произошедших с ним после завоевания титула олимпийского чемпиона на Играх-2024 в Париже.

«Победа на Олимпиаде меняет тебя. После Парижа мне было очень тяжело. Это было похоже на исполнение мечты, но это в то же время и конец, точка. Нужно искать силы, чтобы работать дальше. Я думал, что не буду тренироваться недель пять, в итоге я выключился на восемь месяцев. Практически полностью выключился из жизни.

В результате я кардинально её поменял. Переехал в Верону, романтичный город, новый тренер, новая жизнь, новые люди. Это помогло мне заново открыть для себя, вспомнить, как это – наслаждаться жизнью, миром плавания. Теперь я могу сказать, что готов вернуться и снова бороться. Сейчас чувствую себя хорошо.

Когда ты выходишь за золотой медалью Олимпиады, кажется, что никто тебя больше не может догнать или победить, но это не так. Это всего лишь медаль. Одна победа. Нужно снова стремиться, стараться, усердно работать, чтобы побеждать. Это сложно, но это наша работа. И я здесь, чтобы сделать это снова», – передаёт слова Мартиненги корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

25-летний Мартиненги стал олимпийским чемпионом Парижа на дистанции 100 м брассом. Также на его счету золото чемпионата мира (2022) и Европы (2022) в этой же дисциплине.