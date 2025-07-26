Венгерский пловец Кош высказался о соперничестве с Лифинцевым и Колесниковым на 100 м

Олимпийский чемпион 2024 года на дистанции 200 м на спине венгр Хуберт Кош высказался о своих соперниках на дистанции 100 м на спине, на которой будет соперничать с Мироном Лифинцевым и Климентом Колесниковым.

«Я уже пару лет говорю о заплыве на 100 м на спине. Я очень хочу хорошо выступить в этой дисциплине, потому что не хочу ограничиваться одним заплывом. Хочу, чтобы на этом чемпионате я смог показать, что много над ней работаю. За последние пару месяцев все стали настоящими монстрами в этой дисциплине. Так что у нас, наверное, восемь или девять человек с результатом ниже 52,2 или около того, что просто невероятно. Нас ждёт феерический заплыв.

Я не ожидал такого прогресса у ребят после Парижа, где медаль можно было брать с результатом в 52,4. Сейчас таких секунд не хватит даже для финала. Но это ещё больше меня мотивирует, я очень хочу показать себя в условиях такой плотной конкуренции, когда все на пределе своих возможностей, конкурировать с лучшими спринтерами мира и сравнить их возможности со своими», – передаёт слова Коша корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.