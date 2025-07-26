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Чемпионат мира по фехтованию — 2025: расписание на 26 июля

Чемпионат мира по фехтованию — 2025: расписание на 26 июля
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Сегодня, 26 июля, в Тбилиси (Грузия) в рамках чемпионата мира — 2025 по фехтованию будут разыграны медали в командных соревнованиях: мужской рапире и женской сабле, а также начнутся личные турниры у шпажистов и саблисток. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного соревновательного дня.

Фехтование. Чемпионат мира — 2025. Тбилиси (Грузия). Расписание 26 июля (время московское):

  • 8:00 – Шпага, мужчины. Квалификация
  • 10:00 – Сабля, женщины. Квалификация
  • 9:30 – Рапира. Мужчины, командные соревнования. 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала, финал
  • 10:30 – Шпага. Женщины, командные соревнования. 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала, финал.

В 1/8 финала командных соревнований в женской шпаге сборная России сразится с Израилем. Состав россиянок выглядит следующим образом: Яна Бекмурзова, Айзанат Муртазаева, Милен Бавуге Хабимана и Кристина Ясинская. В личном турнире саблисток примут участие олимпийские чемпионки Софья Великая, Яна Егорян и Ольга Никитина.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по фехтованию
Календарь ЧМ-2025 по фехтованию
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