Пранкер, задержанный на трассе «Тур де Франс» — 2025, приговорён к восьми месяцам условно

Пранкер, выехавший на велосипеде на трассу во время 17-го этапа престижной супермногодневки «Тур де Франс» — 2025, приговорён к восьми месяцам лишения свободы условно за нарушение порядка проведения соревнований, отказ подчиниться и нападение на лицо, обладающее государственными полномочиями. Об этом сообщает L'Equipe.

Также 30-летнего мужчину обязали выплатить € 500 полицейскому, сбившему его на трассе.

Инцидент произошёл на финише 17-го этапа «Тур де Франс». Неизвестный переоделся в типичную для спортсменов экипировку и пробрался на трассу. Полицейский снёс нарушителя с велосипеда, после чего его задержали.