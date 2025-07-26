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«Здорово, что они снова с нами». Швейцарский пловец Понти — об участии россиян на ЧМ-2025

«Здорово, что они снова с нами». Швейцарский пловец Понти — об участии россиян на ЧМ-2025
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Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2020 швейцарский пловец Ноэ Понти высказался об участии российских спортсменов в чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта.

«Я рад, что они вернулись к стартам, и, конечно, мы скучали по ним в бассейне, теперь у нас будет больше конкуренции с большим количеством спортсменов. Это здорово, что они снова с нами», — приводит слова Понти «РИА Новости Спорт».

24-летний Понти — трёхкратный чемпион мира и чемпион Европы на короткой воде.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

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