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Йонас Вингегор объяснил, почему не смог победить на 19-м этапе «Тур де Франс»

Йонас Вингегор объяснил, почему не смог победить на 19-м этапе «Тур де Франс»
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Датский велогонщик Йонас Вингегор (Team Visma | Lease a Bike) поделился эмоциями после 19-го этапа супермногодневки «Тур де Франс» — 2025, на котором он занял второе место.

«Я очень хотел выиграть сегодняшний этап, чувствовал себя хорошо, решил полностью сконцентрироваться на борьбе за победу. Но Тимен (Аренсман, победитель 19-го этапа. — Прим. «Чемпионата») был невероятно силён. В итоге он заслуженно победил. К сожалению, мне чуть-чуть не хватило. Конечно, досадно. Я пытался разыграть свою карту на подъёме и больше думал о победе на этапе, чем о том, чтобы отыграть время», — приводит слова Вингегора Velolive.

За два этапа до завершения «Тур де Франс» — 2025 лидером супермногодневки является словенский велогонщик Тадей Погачар (UAE Team Emirates – XRG). Занимающий вторую строчку Вингегор проигрывает ему почти четыре с половиной минуты.

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