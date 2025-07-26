Йонас Вингегор объяснил, почему не смог победить на 19-м этапе «Тур де Франс»

Датский велогонщик Йонас Вингегор (Team Visma | Lease a Bike) поделился эмоциями после 19-го этапа супермногодневки «Тур де Франс» — 2025, на котором он занял второе место.

«Я очень хотел выиграть сегодняшний этап, чувствовал себя хорошо, решил полностью сконцентрироваться на борьбе за победу. Но Тимен (Аренсман, победитель 19-го этапа. — Прим. «Чемпионата») был невероятно силён. В итоге он заслуженно победил. К сожалению, мне чуть-чуть не хватило. Конечно, досадно. Я пытался разыграть свою карту на подъёме и больше думал о победе на этапе, чем о том, чтобы отыграть время», — приводит слова Вингегора Velolive.

За два этапа до завершения «Тур де Франс» — 2025 лидером супермногодневки является словенский велогонщик Тадей Погачар (UAE Team Emirates – XRG). Занимающий вторую строчку Вингегор проигрывает ему почти четыре с половиной минуты.