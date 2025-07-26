Китай выиграл соревнования в миксте в прыжках в воду на ЧМ-2025, Россия — пятая
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Китайские спортсмены одержали победу в командных соревнованиях в миксте в прыжках в воду на вышках 3 м и 10 м на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. За своё выступление они набрали 466,25 балла.
Прыгуны из России стали пятыми с результатом 400,35 балла. За команду выступали Елизавета Кузина, Юлия Тимошинина, Руслан Терновой и Илья Молчанов.
Второе место заняли спортсмены из Мексики (426,30). Тройку призёров замкнула сборная Японии (409,65).
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Прыжки в воду
Микст. Командные соревнования. 3 м / 10 м
26 июля 2025, суббота. 10:30 МСК
Окончено
1
Китай
466.25
2
Мексика
426.30
3
Япония
409.65
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Микст. Командные соревнования. 3 м / 10 м. Результаты:
- Китай — 466,25 балла.
- Мексика — 426,30.
- Япония — 409,65.
- США — 404,90.
- Россия — 400,35.
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