Китай выиграл соревнования в миксте в прыжках в воду на ЧМ-2025, Россия — пятая

Китайские спортсмены одержали победу в командных соревнованиях в миксте в прыжках в воду на вышках 3 м и 10 м на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. За своё выступление они набрали 466,25 балла.

Прыгуны из России стали пятыми с результатом 400,35 балла. За команду выступали Елизавета Кузина, Юлия Тимошинина, Руслан Терновой и Илья Молчанов.

Второе место заняли спортсмены из Мексики (426,30). Тройку призёров замкнула сборная Японии (409,65).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Микст. Командные соревнования. 3 м / 10 м. Результаты: