Российские шпажистки вышли в четвертьфинал чемпионата мира — 2025, где сразятся с США

Российские шпажистки победили сборную Израиля в 1/8 финала командного турнира в рамках чемпионата мира — 2025 в Тбилиси (Грузия). Общий счёт — 44:33 в пользу сборной России, которую в этой дисциплине представляют Яна Бекмурзова, Айзанат Муртазаева, Кристина Ясинская и Милен Бавуге Хабимана.

Фехтование. ЧМ-2025. Командное первенство. Шпага. Женщины, 1/8 финала:

Италия — Гонконг — 38:23

Швейцария — Эстония — 34:45

Польша — Финляндия — 45:26

Казахстан — Франция — 33:45

Южная Корея — Германия — 45:36

Канада — Украина — 45:43

США — Венгрия — 45:43

Израиль — Россия — 33:44.

В четвертьфинале командного первенства российские шпажистки сразятся с командой США.