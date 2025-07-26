Российские шпажистки вышли в четвертьфинал чемпионата мира — 2025, где сразятся с США

Российские шпажистки победили сборную Израиля в 1/8 финала командного турнира в рамках чемпионата мира — 2025 в Тбилиси (Грузия). Общий счёт — 44:33 в пользу сборной России, которую в этой дисциплине представляют Яна Бекмурзова, Айзанат Муртазаева, Кристина Ясинская и Милен Бавуге Хабимана.
Фехтование. ЧМ-2025. Командное первенство. Шпага. Женщины, 1/8 финала:
Италия — Гонконг — 38:23
Швейцария — Эстония — 34:45
Польша — Финляндия — 45:26
Казахстан — Франция — 33:45
Южная Корея — Германия — 45:36
Канада — Украина — 45:43
США — Венгрия — 45:43
Израиль — Россия — 33:44.
В четвертьфинале командного первенства российские шпажистки сразятся с командой США.