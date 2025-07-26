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Тимошинина: сначала были на сборах в Корее неделю, прошли акклиматизацию

Тимошинина: сначала были на сборах в Корее неделю, прошли акклиматизацию
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Прыгунья в воду Юлия Тимошинина рассказала, как проходила подготовка к чемпионату мира — 2025 по водным видам спорта.

«Мы были сначала на сборах в Корее, прошли акклиматизацию неделю, после чего прилетели в Сингапур, здесь второй день тренируемся. Уже нормально себя чувствуем. Сначала показалось, что бассейн маленький, но, как оказалось, вполне уютный. Не стану называть себя лидером, у каждого свои цели, своя ответственность, каждый хочет прыгнуть максимально хорошо.

Не могу сказать, что все надеются на меня. Готовимся к дальнейшим дисциплинам, у каждого здесь ещё есть индивидуальные соревнования, синхронные прыжки, другие спортсмены, программа чемпионата мира большая», – передаёт слова Тимошининой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, Тимошинина в составе сборной России заняла пятое место в командных соревнованиях в миксте.

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