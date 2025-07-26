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Терновой — о пятом месте на ЧМ: был шанс на медаль, в каждом прыжке упустили по чуть-чуть

Терновой — о пятом месте на ЧМ: был шанс на медаль, в каждом прыжке упустили по чуть-чуть
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Прыгун в воду Руслан Терновой прокомментировал выступление в командных соревнованиях на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Прыжки в воду
Микст. Командные соревнования. 3 м / 10 м
26 июля 2025, суббота. 10:30 МСК
Окончено
1
Китай
466.25
2
Мексика
426.30
3
Япония
409.65

«Довольны собой, ничего не завалили, все прыгнули хорошо. Шанс на медаль был, в каждом прыжке по чуть-чуть упустили, можно было дотянуться, но уже отпрыгали так, как отпрыгали. Нормальный результат.

Всё в порядке. Проблем с акклиматизацией нет. Все условия, тепло, чисто, ровные снаряды, вода приятная, никаких нареканий. Никаких вопросов к организаторам, всё устраивает. У нас команда, и мы работаем вместе. Болеем за всех наших ребят, каждый друг за друга. Много знакомых из других стран, ещё не было времени пообщаться, тренировки у нас раздельные по группам, особо ни с кем не виделись, но время будет наладить контакт», – передаёт слова Тернового корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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