Терновой — о пятом месте на ЧМ: был шанс на медаль, в каждом прыжке упустили по чуть-чуть

Прыгун в воду Руслан Терновой прокомментировал выступление в командных соревнованиях на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре.

«Довольны собой, ничего не завалили, все прыгнули хорошо. Шанс на медаль был, в каждом прыжке по чуть-чуть упустили, можно было дотянуться, но уже отпрыгали так, как отпрыгали. Нормальный результат.

Всё в порядке. Проблем с акклиматизацией нет. Все условия, тепло, чисто, ровные снаряды, вода приятная, никаких нареканий. Никаких вопросов к организаторам, всё устраивает. У нас команда, и мы работаем вместе. Болеем за всех наших ребят, каждый друг за друга. Много знакомых из других стран, ещё не было времени пообщаться, тренировки у нас раздельные по группам, особо ни с кем не виделись, но время будет наладить контакт», – передаёт слова Тернового корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.