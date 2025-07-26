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Кузина: было волнительно, первый старт и первые командные соревнования

Кузина: было волнительно, первый старт и первые командные соревнования
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Прыгунья в воду Елизавета Кузина оценила выступление в командных соревнованиях на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Прыжки в воду
Микст. Командные соревнования. 3 м / 10 м
26 июля 2025, суббота. 10:30 МСК
Окончено
1
Китай
466.25
2
Мексика
426.30
3
Япония
409.65

«Было волнительно, всё-таки первый старт и командные соревнования в первый раз, но с каждым запрыгом волнение уходило. Думаю, надо втянуться и дальше всё будет хорошо», – передаёт слова Кузиной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Российские спортсмены заняли пятое место с результатом 400,35 балла. За команду выступали Елизавета Кузина, Юлия Тимошинина, Руслан Терновой и Илья Молчанов. Победу одержала команда Китая (466,25). Второе место заняли спортсмены из Мексики (426,30), тройку призёров замкнула сборная Японии (409,65).

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