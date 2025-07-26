Кузина: было волнительно, первый старт и первые командные соревнования

Прыгунья в воду Елизавета Кузина оценила выступление в командных соревнованиях на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре.

«Было волнительно, всё-таки первый старт и командные соревнования в первый раз, но с каждым запрыгом волнение уходило. Думаю, надо втянуться и дальше всё будет хорошо», – передаёт слова Кузиной корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Российские спортсмены заняли пятое место с результатом 400,35 балла. За команду выступали Елизавета Кузина, Юлия Тимошинина, Руслан Терновой и Илья Молчанов. Победу одержала команда Китая (466,25). Второе место заняли спортсмены из Мексики (426,30), тройку призёров замкнула сборная Японии (409,65).