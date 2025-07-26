«Очень странный выбор прыжков». Вайцеховская — о пятом месте прыгунов в воду на ЧМ-2025

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о пятом месте российских прыгунов в миксте на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре.

«Очень странный, честно говоря, выбор прыжков для выступления в командном турнире у Юлии Тимошининой — кто не смотрел соревнования, именно этим прыжком в синхроне с Русланом Терновым на 10-метровой вышке ребята и проиграли.

Странный, поскольку сама Юля неоднократно говорила: так называемые «передние» входы в воду даются ей гораздо хуже, чем «задние». Здесь же речь идёт о самом последнем прыжке, том самом, где вообще нельзя ошибаться — в прыжках в воду это всегда было аксиомой. Если ты всерьёз хочешь чего-то выиграть, разумеется.

Проще говоря, ошибка заведомо была заложена в сценарий, как бомба замедленного действия, которая может не взорваться, а может и рвануть.

Вот она и рванула — в заключительной попытке: не самый сложный по нынешним временам прыжок, грубый переход Юли на входе в воду, и совершенно реальная медаль уходит в другие руки», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.