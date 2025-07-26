Софья Великая проиграла саблистке с Украины во втором круге ЧМ-2025 по фехтованию

Двукратная олимпийская чемпионка российская саблистка Софья Великая уступила украинке Юлии Бакастовой во втором раунде основной сетки чемпионата мира — 2025 по фехтованию.

Великая проиграла сопернице со счётом 14:15.

Ранее российские шпажистки со счётом 44:33 победили сборную Израиля и вышли в четвертьфинал командного турнира в рамках чемпионата мира. Сборную России в этой дисциплине представляют Яна Бекмурзова, Айзанат Муртазаева, Кристина Ясинская и Милен Бавуге Хабимана.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.