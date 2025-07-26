Саблистка Яна Егорян вышла в 1/16 финала на чемпионате мира — 2025 по фехтованию

Двукратная чемпионка Олимпийских игр саблистка Яна Егорян победила Яну Соболь из Беларуси во втором раунде соревнований в основной сетке чемпионата мира — 2025 по фехтованию.

Егорян одержала победу со счётом 15:5. Следующей соперницей россиянки станет американка Майя Чемберлен.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая уступила украинке Юлии Бакастовой во втором раунде чемпионата мира — 2025 по фехтованию.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.