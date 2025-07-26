Женская сборная России по шпаге вышла в полуфинал ЧМ-2025, победив американок

Российские шпажистки со счётом 44:37 победили сборную США в четвертьфинале командного турнира в рамках чемпионата мира — 2025 в Тбилиси (Грузия). Сборная России в этой дисциплине выступает в следующем составе: Яна Бекмурзова, Айзанат Муртазаева, Кристина Ясинская и Милен Бавуге Хабимана.

Фехтование. ЧМ-2025. Командное первенство. Шпага. Женщины, 1/4 финала:

Италия — Эстония — 42:27.

Польша — Франция — 30:34.

Южная Корея — Канада — 45:38.

США — Россия — 37:44.

В полуфинале командного турнира шпажисток россиянки встретятся с южнокорейскими фехтовальщицами.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Сборная России выступает на турнире в полном составе впервые с 2019 года.