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«Эта ошибка стоила дорого». Великая объяснила поражение от украинской саблистки на ЧМ-2025

«Эта ошибка стоила дорого». Великая объяснила поражение от украинской саблистки на ЧМ-2025
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Двукратная олимпийская чемпионка российская саблистка Софья Великая прокомментировала поражение от украинки Юлии Бакастовой во втором раунде чемпионата мира — 2025 по фехтованию.

«Большой прорыв, что мы здесь вообще выступаем. Напряжённый, волнительный турнир, борьба на высшем уровне.

У меня такого результата никогда не было… Я понимала ответственность, но спорт есть спорт. У нас всё равно сильная сборная, и мы наверняка добьёмся победы. Надо было больше рисковать. Допустила на одну ошибку больше, что тут можно сказать.

Мне понравилось, как я фехтовала в пульке. Но проиграла один бой из семи, и именно из‑за этого поражения попала на дополнительный бой. В итоге эта ошибка стоила мне очень дорого», — приводит слова Великой «Матч ТВ».

Её партнёрша по команде Яна Егорян победила Яну Соболь из Беларуси на этой же стадии и вышла в 1/8 финала соревнований в Грузии.

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