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Аренсман — единственный гонщик на «Тур де Франс» — 2025, выигравший в Пиренеях и Альпах

Аренсман — единственный гонщик на «Тур де Франс» — 2025, выигравший в Пиренеях и Альпах
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Нидерландский спортсмен Тимен Аренсман (Ineos Grenadiers) стал единственным велогонщиком на «Тур де Франс» — 2025, выигравшим этап и в Пиренеях, и в Альпах. Этого не удалось сделать даже четырёхкратному победителю престижной супермногодневки словенцу Тадею Погачару.

В пятницу, 25 июля, Аренсман выиграл 19-й этап «Тур де Франс» — 2025, пролегавший по французским Альпам (Альбервилль — Ла Плань). Также на его счету победа на 14-м этапе.

Также Аренсман стал первым велогонщиком за последние 11 лет, который выиграл два горных этапа, не ведя при этом борьбу за общий зачёт. После 19 этапов нидерландский спортсмен занимает 12-е место в генеральной классификации, уступая Погачару 54 минуты.

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