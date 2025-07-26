Кристина Ильиных заняла шестое место ЧМ-2025 на метровом трамплине, победила австралийка

Прыгунья в воду Кристина Ильиных показала шестой результат в финале соревнований на трамплине 1 м на чемпионате мира — 2025, который проходит в Сингапуре. За пять прыжков спортсменка набрала 261,85 балла.

Победу одержала представительница Австралии Мэддисон Кини (308,00). Второе место заняла китаянка Ли Яцзе (290,25). Тройку призёров замкнула итальянка Кьяра Пеллакани (270,80).

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Женщины. Трамплин 1 м. Результаты:

Мэддисон Кини (Австралия) — 308,00 балла. Ли Яцзе (Китай) — 290,25. Кьяра Пеллакани (Италия) — 270,80. Хэйли Эрнандес (США) — 270,45. Мишель Хаймберг (Швейцария) — 265,65. Кристина Ильиных (Россия) — 261,85.