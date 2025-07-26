Российский дзюдоист Адам Цечоев завоевал бронзу на турнире «Большого шлема» в Монголии

Российский дзюдоист Адам Цечоев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 81 кг на турнире «Большого шлема», проходящем в Монголии.

В поединке за третье место Цечоев победил Гаджидавуда Гасанова из Бахрейна, ранее защищавшего цвета России.

В первый день соревнований в женской весовой категории до 57 кг золотую медаль взяла россиянка Ксения Галицкая. Серебряной медалисткой в весе до 48 кг стала чемпионка Европы среди молодёжи Марина Воробьёва. В этой же категории третье место заняла Сабина Гилязова.

Соревнования проходят в столице Монголии Улан‑Баторе с 25 по 27 июля. Российские спортсмены выступают под флагом Международной федерации дзюдо.