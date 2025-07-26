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Австралийка Рианна Иффланд стала пятикратной чемпионкой мира в хай-дайвинге

Австралийка Рианна Иффланд стала пятикратной чемпионкой мира в хай-дайвинге
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Австралийская спортсменка Рианна Иффланд выиграла чемпионат мира — 2025 в Сингапуре в дисциплине хай-дайвинг. Соревнования проводились на трамплине высотой 20 м. За свои прыжки она набрала 359,25 балла и стала пятикратной чемпионкой мира.

Второе место заняла канадка Симона Литхед (314,50). Тройку призёров замкнула представительница США Майя Келли (310,00). Российские спортсменки в данной дисциплине участия не принимали.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Хай-дайвинг
Женщины. 20 м
26 июля 2025, суббота. 06:30 МСК
Окончено
1
Рианна Иффланд
Австралия
359.25
2
Симона Литхед
Канада
314.50
3
Майя Келли
США
310.00

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Хай-дайвинг. Женщины. 20 м. Результаты:

  1. Рианна Иффланд (Австралия) — 359,25 балла.
  2. Симона Литхед (Канада) — 314,50.
  3. Майя Келли (США) — 310,00.
  4. Кайли Арнетт (США) — 291,50.
  5. Изабель Кристина Перес (Колумбия) — 387,20.
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