Австралийка Рианна Иффланд стала пятикратной чемпионкой мира в хай-дайвинге

Австралийская спортсменка Рианна Иффланд выиграла чемпионат мира — 2025 в Сингапуре в дисциплине хай-дайвинг. Соревнования проводились на трамплине высотой 20 м. За свои прыжки она набрала 359,25 балла и стала пятикратной чемпионкой мира.

Второе место заняла канадка Симона Литхед (314,50). Тройку призёров замкнула представительница США Майя Келли (310,00). Российские спортсменки в данной дисциплине участия не принимали.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Хай-дайвинг. Женщины. 20 м. Результаты:

Рианна Иффланд (Австралия) — 359,25 балла. Симона Литхед (Канада) — 314,50. Майя Келли (США) — 310,00. Кайли Арнетт (США) — 291,50. Изабель Кристина Перес (Колумбия) — 387,20.