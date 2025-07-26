«Многие по нам скучали». Саблистка Егорян — об атмосфере на ЧМ-2025 по фехтованию

Двукратная чемпионка Олимпийских игр саблистка Яна Егорян рассказала об атмосфере на чемпионате мира — 2025 по фехтованию.

«Очень соскучилась по международным соревнованиям. Первая задача сегодня была получить удовольствие от того, что я делаю, от того, что фехтую на чемпионате мира. Обстановка здесь очень доброжелательная, многие по нам скучали. Все подходят, здороваются, узнают о том, что мы делали всё это время. Вообще, я родилась в Тбилиси. Надеюсь, что эта земля принесёт мне удачу», — приводит слова Егорян «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 26 июля, Егорян пробилась в 1/16 финала на чемпионате мира в Тбилиси, победив Яну Соболь из Беларуси во втором раунде соревнований.