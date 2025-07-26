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ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 26 июля

ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 26 июля
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В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 16-го соревновательного дня турнира, который прошёл 26 июля.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Результаты на 26 июля:

Хай-дайвинг. Женщины. 20 м:

1. Рианна Иффланд (Австралия) — 359,25 балла.
2. Симона Литхед (Канада) — 314,50.
3. Майя Келли (США) — 310,00.

Прыжки в воду. Микст. Командные соревнования. 3 м / 10 м:

1. Китай — 466,25 балла.
2. Мексика — 426,30.
3. Япония — 409,65.

5. Россия — 400,35 (Елизавета Кузина, Юлия Тимошинина, Руслан Терновой, Илья Молчанов).

Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 1 м:

1. Мэддисон Кини (Австралия) — 308,00 балла.
2. Ли Яцзе (Китай) — 290,25.
3. Кьяра Пеллакани (Италия) — 270,80.
...
6. Кристина Ильиных (Россия) — 261,85.

Лидером медального зачёта является Китай, Россия расположилась на пятом месте.

Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
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