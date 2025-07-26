ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 26 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 16-го соревновательного дня турнира, который прошёл 26 июля.
ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Результаты на 26 июля:
Хай-дайвинг. Женщины. 20 м:
1. Рианна Иффланд (Австралия) — 359,25 балла.
2. Симона Литхед (Канада) — 314,50.
3. Майя Келли (США) — 310,00.
Прыжки в воду. Микст. Командные соревнования. 3 м / 10 м:
1. Китай — 466,25 балла.
2. Мексика — 426,30.
3. Япония — 409,65.
…
5. Россия — 400,35 (Елизавета Кузина, Юлия Тимошинина, Руслан Терновой, Илья Молчанов).
Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 1 м:
1. Мэддисон Кини (Австралия) — 308,00 балла.
2. Ли Яцзе (Китай) — 290,25.
3. Кьяра Пеллакани (Италия) — 270,80.
...
6. Кристина Ильиных (Россия) — 261,85.
Лидером медального зачёта является Китай, Россия расположилась на пятом месте.