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ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 26 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 16-го соревновательного дня турнира, который прошёл 26 июля.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Результаты на 26 июля:

Хай-дайвинг. Женщины. 20 м:

1. Рианна Иффланд (Австралия) — 359,25 балла.

2. Симона Литхед (Канада) — 314,50.

3. Майя Келли (США) — 310,00.

Прыжки в воду. Микст. Командные соревнования. 3 м / 10 м:

1. Китай — 466,25 балла.

2. Мексика — 426,30.

3. Япония — 409,65.

…

5. Россия — 400,35 (Елизавета Кузина, Юлия Тимошинина, Руслан Терновой, Илья Молчанов).

Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 1 м:

1. Мэддисон Кини (Австралия) — 308,00 балла.

2. Ли Яцзе (Китай) — 290,25.

3. Кьяра Пеллакани (Италия) — 270,80.

...

6. Кристина Ильиных (Россия) — 261,85.

Лидером медального зачёта является Китай, Россия расположилась на пятом месте.