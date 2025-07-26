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ЧМ-2025 по водным видам спорта: медальный зачёт на 26 июля, на каком месте Россия

Сегодня, 26 июля, продолжился розыгрыш медалей чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

Спортсмены из России в этот день наград не завоевали и опустились на пятое место в медальном зачёте турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ-10 медального зачёта ЧМ-2025.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Медальный зачёт на 26 июля:

Китай — 5 золотых и 4 серебряные медали. Испания — 4 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей. Австралия — 4 золотые и 2 бронзовые медали. Германия — 4 золотые медали. Россия — 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали. Япония — 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые медали. Греция – 1 золотая медаль и 1 бронзовая медаль. Австрия — 1 золотая медаль. Италия – 7 серебряных и 3 бронзовые медали. Венгрия — 3 серебряные и 2 бронзовые медали.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.