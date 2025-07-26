ЧМ-2025 по водным видам спорта: медальный зачёт на 26 июля, на каком месте Россия
Сегодня, 26 июля, продолжился розыгрыш медалей чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.
Спортсмены из России в этот день наград не завоевали и опустились на пятое место в медальном зачёте турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ-10 медального зачёта ЧМ-2025.
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Медальный зачёт на 26 июля:
- Китай — 5 золотых и 4 серебряные медали.
- Испания — 4 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.
- Австралия — 4 золотые и 2 бронзовые медали.
- Германия — 4 золотые медали.
- Россия — 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.
- Япония — 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые медали.
- Греция – 1 золотая медаль и 1 бронзовая медаль.
- Австрия — 1 золотая медаль.
- Италия – 7 серебряных и 3 бронзовые медали.
- Венгрия — 3 серебряные и 2 бронзовые медали.
Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.
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