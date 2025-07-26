Ильиных оценила шестое место в прыжках с метрового трамплина на ЧМ-2025 в Сингапуре

Прыгунья в воду Кристина Ильиных прокомментировала свой результат в финале соревнований на трамплине 1 м на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре. Она заняла шестое место, уступив в сумме прыжков победительнице Мэддисон Кини из Австралии чуть менее 40 баллов.

«Прыжки в воду непредсказуемый вид спорта. Все знают, что каждый спортсмен, который сюда приехал, умеет делать идеальные попытки. Каждая может рассчитывать на прыжок на 8, на 8,5, здесь нет случайных людей. Просто обстоятельства не всегда складываются так, как ты того бы хотела.

Не знаю, что сложилось в мою пользу и против, наверное, звёзды. Как выбирала трамплин, с какого прыгать? Это не имеет большого значения, многие опасаются прыгать возле бортика, но для меня это не настолько важно. Покдручиваем колесико жёсткости, здесь делала пожёстче, потому что трамплин, с которого я прыгаю обычно, по-другому ощущается. Возможно, сказалось долгое отсутствие на международных стартах, забытые ощущения», – передаёт слова Ильиных корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.