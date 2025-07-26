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Только один россиянин пробился в основной раунд турнира шпажистов на ЧМ-2025 в Грузии

Только один россиянин пробился в основной раунд турнира шпажистов на ЧМ-2025 в Грузии
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Завершился предварительный этап в личном турнире шпажистов на чемпионате мира — 2025 по фехтованию. Россиянин Дмитрий Гусев преодолел квалификационный барьер и вышел в основную сетку соревнований.

Россияне Артём Саркисян, Егор Ломага и Павел Бузинов не смогли пробиться в основной раунд турнира. Борьба за медали в этом виде продолжится в воскресенье, 27 июля.

Ранее двукратная чемпионка Олимпийских игр саблистка Егорян пробилась в 1/16 финала на чемпионате мира в Тбилиси, победив Яну Соболь из Беларуси во втором раунде.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси (Грузия) с 22 по 30 июля. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

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