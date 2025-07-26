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Ильиных: мешала музыка между прыжками, басы, которые слышны даже через наушники

Ильиных: мешала музыка между прыжками, басы, которые слышны даже через наушники
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Прыгунья в воду Кристина Ильиных заявила, что ей мешал посторонний шум во время соревнований на чемпионате мира — 2025 на метровом трамплине. Спортсменка заняла итоговое шестое место.

«Волнения теперь будет меньше, но ненамного. Каждый старт по-своему волнителен, специфика разная. Понятное дело, трамплин есть трамплин, но высота разная, плюс впереди синхронные прыжки – вдвойне волнительно. Есть время, чтобы прийти в себя, забыть всё, что было, и настроиться заново с нуля на следующие соревнования.

Мэдисон Киз выступает каждый раз по-разному, выиграла в Будапеште, потом долго не могла вернуться на вершину. Программа у неё сильная, возможно, не хватало уверенности. Здесь у неё получилось, она молодец. Ошибка китаянки? Такое случается. Но я не обращаю внимания на оценки соперников, в голове только свой прыжок. Шум мешал, музыка между прыжками, громкие басы, которые были слышны даже через наушники», – передаёт слова Ильиных корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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