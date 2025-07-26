«Кого обманываем рассказами про борьбу за медаль?» Вайцеховская — о прыгуньях в воду на ЧМ

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская оценила выступление российских спортсменок на чемпионате мира — 2025 в прыжках в воду с метрового трамплина.

Кристина Ильиных заняла шестое место в финале, Виктория Фролова не прошла квалификацию, показав 33-й результат.

«Давайте-ка я подолью немного холодной воды в тему «классного выступления наших девушек» на однометровом трамплине. В 1998 году, то есть 27 лет назад, Ира Лашко, прыгая ещё за Россию, а не за Австралию, показала на метровом трамплине ровно такую же по сложности программу, как сегодня — Кристина Ильиных. Правда, Ира там стала чемпионкой.

Не буду никого грузить сравнительным анализом сложности, но замечу, что у австралийки Мэдисон Кини прыжков с коэффициентом от 3,0 до 3,2 в программе было четыре. По одному — у каждой из китаянок, итальянки Кьяры Пеллакани и даже у французской и шведской барышень, занявших в финале два последних места. У Ильиных коэффициент наиболее сложного из прыжков составил 2,6.

Ну и кого мы сейчас обманываем рассказами про борьбу за медаль?

Единственное разумное объяснение может заключаться в том, что Кристине было очень полезно посоревноваться на «метре» перед своим основным видом. Думаю, что это не помешало бы и Лизе Кузиной, но вторую вакансию на этом снаряде отдали Вике Фроловой.

Зачем нужно было отправлять в Сингапур не выполнившую отборочный норматив спортсмсенку и чему вообще может научить 33-е место на чемпионате мира, для меня непостижимо», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.