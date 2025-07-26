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Австралийская прыгунья в воду Кини вспомнила ЧМ-2015 в Казани

Австралийская прыгунья в воду Кини вспомнила ЧМ-2015 в Казани
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Четырёхкратная чемпионка мира австралийская прыгунья в воду Мэддисон Кини поделилась воспоминаниями о чемпионате мира — 2015, который проходил в Казани (Россия). На ЧМ-2025 в Сингапуре Кини завоевала золото на метровом трамплине.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Прыжки в воду
Женщины. Трамплин 1 м
26 июля 2025, суббота. 14:02 МСК
Окончено
1
Мэддисон Кини
Австралия
308.00
2
Ли Яцзе
Китай
290.25
3
Кьяра Пеллакани
Италия
270.80

«Я помню чемпионат мира в Казани и едва ли забуду. Когда я шла на свою последнюю попытку, вспомнила, как я лидировала 10 лет назад, но моя последняя попытка была ужасна, и я всё провалила. Это плохие воспоминания, но сам чемпионат мира, организация, город мне понравились. И эта неудача была нужна мне, после неё я стала сильнее ментально, выросла и через год стала чемпионкой мира в Будапеште.

Стараюсь не думать о своих прошлых ошибках, не фокусироваться на них. Иногда я думаю о том, что снова могу ошибиться, что заставляет меня нервничать, но сейчас я уже опытная спортсменка, тренировалась много и заслуживала эту победу. В прыжках в воду случаются неудачи, это нормально, всё, что я могу, – стараться показать свой максимум, выдать всё, что в моих силах», – сказала Кини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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