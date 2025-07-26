Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Кини: считаю нормальным радоваться чужой ошибке, если она приносит тебе победу

Кини: считаю нормальным радоваться чужой ошибке, если она приносит тебе победу
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка мира австралийская прыгунья в воду Мэддисон Кини заявила, что может радоваться ошибками соперниц, если это играет в её пользу. На ЧМ-2025 в Сингапуре Кини завоевала золото на метровом трамплине.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Прыжки в воду
Женщины. Трамплин 1 м
26 июля 2025, суббота. 14:02 МСК
Окончено
1
Мэддисон Кини
Австралия
308.00
2
Ли Яцзе
Китай
290.25
3
Кьяра Пеллакани
Италия
270.80

«Победить китаянок всегда трудно, потому что они всегда хороши, они всегда выдают какой-то сумасшедший уровень и очень редко ошибаются. Здесь одна китаянка ошиблась, я, конечно, удивилась. Вместе с тем это очень нервная ситуация: ты понимаешь, что вот он, твой шанс, можно побеждать! Но нельзя ошибаться самой, нужно думать только о своих прыжках, в идеале не отвлекаться на соперников.

Ошибки соперников – это то, что случается в нашем виде спорта, может случиться с каждым. Здорово, когда все на пике формы и соревнуются своими лучшими попытками, это делает соревнования насыщеннее, интереснее, я всегда желаю соперникам выдать свои лучшие попытки. Но в целом я считаю нормальным порадоваться чужой ошибке, если она приносит тебе победу. Может, не показывать её, но внутри себя порадоваться можно», – сказала Кини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Австралийская прыгунья в воду Кини вспомнила ЧМ-2015 в Казани
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android