Кини: считаю нормальным радоваться чужой ошибке, если она приносит тебе победу

Четырёхкратная чемпионка мира австралийская прыгунья в воду Мэддисон Кини заявила, что может радоваться ошибками соперниц, если это играет в её пользу. На ЧМ-2025 в Сингапуре Кини завоевала золото на метровом трамплине.

«Победить китаянок всегда трудно, потому что они всегда хороши, они всегда выдают какой-то сумасшедший уровень и очень редко ошибаются. Здесь одна китаянка ошиблась, я, конечно, удивилась. Вместе с тем это очень нервная ситуация: ты понимаешь, что вот он, твой шанс, можно побеждать! Но нельзя ошибаться самой, нужно думать только о своих прыжках, в идеале не отвлекаться на соперников.

Ошибки соперников – это то, что случается в нашем виде спорта, может случиться с каждым. Здорово, когда все на пике формы и соревнуются своими лучшими попытками, это делает соревнования насыщеннее, интереснее, я всегда желаю соперникам выдать свои лучшие попытки. Но в целом я считаю нормальным порадоваться чужой ошибке, если она приносит тебе победу. Может, не показывать её, но внутри себя порадоваться можно», – сказала Кини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.